Exportações da China superam expectativas após fábricas se anteciparem à ameaça de tarifas de Trump

A ameaça de tarifas de Trump está abalando os proprietários e funcionários das fábricas chinesas, com cerca de 500 bilhões de dólares em remessas anuais em jogo, enquanto se intensificaram as tensões comerciais com a União Europeia, que no ano passado recebeu 466 bilhões de dólares em produtos chineses.

O impulso das exportações tem sido um ponto positivo para uma economia em dificuldades, uma vez que a confiança das famílias e das empresas foi prejudicada por uma prolongada crise de dívida no mercado imobiliário.

Os embarques da segunda maior economia do mundo cresceram 12,7% no mês passado em relação ao ano anterior, segundo dados da alfândega divulgados nesta quinta-feira, superando a previsão de aumento de 5,2% em uma pesquisa da Reuters com economistas e a alta de 2,4% em setembro.

As importações caíram 2,3%, em comparação com as expectativas de uma queda de 1,5%, tornando-se negativas pela primeira vez em quatro meses.

O superávit comercial da China aumentou para 95,27 bilhões de dólares no mês passado, em comparação com 81,71 bilhões de dólares em setembro.

"Podemos prever uma grande quantidade de antecipação no quarto trimestre, antes que a pressão comece em 2025", disse Xu Tianchen, economista sênior da Economist Intelligence Unit.