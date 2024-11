PetroReconcavo faz parceria com Ultra, Shell e Porto de Pecém para novas rotas de petróleo

Já a parceria com a Shell prevê cooperação técnica para o desenvolvimento de um plano logístico para desenvolver o mercado do petróleo extraído pela PetroReconcavo na Bahia e no Rio Grande do Norte.

Com o complexo portuário do Pecém, será avaliada a viabilidade do escoamento para o porto cearense de petróleo bruto tirado no Ativo Potiguar. O memorando prevê a busca por uma solução de curto prazo, com logística temporária via modal aquaviário, bem como uma estratégia definitiva, com disponibilização pela Dislub Equador de tancagem para armazenamento e conexão a infraestrutura portuária do Pecém.

(Por Letícia Fucuchima)