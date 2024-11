Dólar sobe de forma acentuada após dados fortes do IPCA e nova decepção com a China

O mercado segue na espera do anúncio de um pacote de medidas fiscais pelo governo, que busca garantir a sustentação do arcabouço fiscal.

Na quarta-feira, o Copom elevou a Selic em 50 pontos-base, para 11,25%, e não forneceu orientação para suas próximas decisões. No comunicado, os membros da autarquia defenderam que o governo adote medidas fiscais estruturais.

O resultado do IPCA de outubro deve gerar pressão adicional para que o Executivo anuncie as medidas prometidas.

No cenário externo, moedas emergentes, como o real, também sofriam devido a uma nova decepção com os estímulos fiscais da China, que ajudavam a derrubar os preços de commodities importantes, com destaque para o minério de ferro e o petróleo.

"O governo chinês deve optar por medidas de auxílio graduais em vez de uma 'bazooka' de estímulos, o que pode dificultar a melhora do sentimento em relação aos países com fortes laços comerciais com a China, como o Brasil", disse em nota Eduardo Moutinho, analista de mercados do Ebury Bank.

O dólar avançava sobre o peso mexicano, o rand sul-africano e o peso chileno.