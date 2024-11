Embraer vê potencial no mercado dos EUA para C-390, apesar da vitória de Trump

Trump, que sucederá o presidente norte-americano, Joe Biden, em janeiro, tem apresentado ideias protecionistas, incluindo mudanças agressivas nas políticas comerciais dos EUA, como uma tarifa de 10% ou mais sobre todos os produtos importados pelo país.

Mas a Embraer acredita que há uma lacuna na frota militar dos EUA que o C-390 poderia preencher, e espera que o conteúdo local norte-americano e uma possível linha de montagem nos EUA ajudem a convencer a maior economia do mundo sobre os méritos do avião.

"O KC-390 já é um produto 'Buy American Act compliant', ou seja, ele atinge os percentuais de conteúdo americano requisitados", disse Bosco da Costa Junior, chefe da divisão de defesa e segurança da Embraer, em uma entrevista no domingo.

"A gente vê com bons olhos o segundo mandato do Trump. Acho que a Embraer pode desempenhar um papel super importante em alguns segmentos em que a gente enxerga claramente um gap nos Estados Unidos", disse. "Nada muda na nossa estratégia em relação aos Estados Unidos."

Ele observou que a fabricante brasileira de aviões tem um relacionamento de longa data com os EUA, incluindo a venda de jatos comerciais e executivos.

As companhias aéreas de passageiros norte-americanas são grandes compradoras dos jatos regionais da Embraer, e o jato executivo Phenom 300 é a aeronave mais usada no país, com uma fábrica de montagem localizada em Melbourne, Flórida.