Europa deve estar preparada para nova guerra comercial com os EUA, alertam autoridades do BCE

VIENA/FRANKFURT (Reuters) - As políticas protecionistas do novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos prejudicarão o crescimento global e a Europa deve estar mais bem preparada do que em 2018, alertaram membros Banco Central Europeu nesta terça-feira.

O presidente eleito dos EUA tem prometido um grande aumento nas barreiras comerciais, incluindo uma tarifa universal de 10% sobre as importações de todos os países e uma tarifa de 60% sobre as importações da China, com o objetivo de reduzir o déficit comercial norte-americano.

"O que sabemos é que as significativas tarifas de importação mencionadas podem ter ramificações prejudiciais para a economia mundial", disse o presidente do banco central da Finlândia, Olli Rehn, em Londres. "Uma nova guerra comercial é a última coisa de que precisamos em meio às rivalidades geopolíticas atuais - especialmente entre aliados."