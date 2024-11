Stone&Co tem lucro ajustado acima do esperado no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de meio de pagamentos Stone&Co divulgou nesta terça-feira uma alta de 35% no lucro líquido ajustado do terceiro trimestre em comparação com o ano anterior, em resultado acima das estimativas de analistas.

A companhia, que também possui negócios de software e crédito, registrou um lucro líquido ajustado de 587 milhões de reais no trimestre encerrado em setembro, acima dos 555 milhões de reais esperados por analistas consultados pela LSEG.

A Stone&Co, uma das maiores empresas de pagamento do Brasil, teve receita total de 3,4 bilhões de reais no trimestre, leitura em linha com o esperado pelo mercado e 7% maior sobre o ano passado, com o volume total de pagamentos (TPV) de micro, pequenas e médias empresas, seu principal negócio, subindo 20%.