(Reuters) - Wall Street rondava a estabilidade na abertura desta terça-feira, com o foco mudando da eleição nos Estados Unidos para dados de inflação nesta semana para obter mais sinais sobre as perspectivas da política econômica e monetária do país.

O Dow Jones subia 0,15% na abertura, para 44.359,21 pontos. O S&P 500 ganhava 0,04%, a 6.003,6 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caía 0,05%, para 19.289,814 pontos.

(Reportagem de Lisa Mattackal em Bengaluru)