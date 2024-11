SÃO PAULO (Reuters) - O Nubank registrou lucro líquido ajustado de 592 milhões de dólares no terceiro trimestre, superior à expectativa média de analistas em pesquisa da LSEG de 559 milhões de dólares, mostrou relatório de resultados divulgado nesta quarta-feira.

A receita líquida do Nubank chegou a 2,9 bilhões de dólares no trimestre encerrado em setembro, resultado em linha com as expectativas.

(Reportagem de André Romani)