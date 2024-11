Taxas de juros futuras sobem com mercado à espera de pacote fiscal e projetando ciclo maior da Selic

Na reta final da sessão, novamente sem detalhar as medidas a serem adotadas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que não sabe se há tempo hábil para o governo anunciar nesta semana o conjunto de medidas para controle de gastos públicos, ressaltando que a apresentação será feita quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizar.

Porém, o ministro afirmou que o impacto fiscal do pacote será "expressivo", argumentando que a ideia é fazer rubricas do Orçamento se enquadrarem na regra de crescimento de despesa do arcabouço fiscal.

"Mais do que o número, que é expressivo, mais do que o número, que na opinião da Fazenda reforça o nosso compromisso de manter as regras fiscais estabelecidas desde o ano passado, mais do que isso é o conceito que nós utilizamos para fazer prevalecer essa ideia de que as rubricas devem todas elas, na medida do possível, ir sendo incorporadas a essa visão geral do arcabouço para que ele seja sustentável no tempo", disse.

Os comentários de Haddad contribuíram para as taxas dos DIs reduzirem os ganhos e fecharem com altas menores que as vistas mais cedo.

Por outro lado, no exterior os rendimentos mais longos dos Treasuries passaram a subir durante a tarde. Às 16h43, o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- subia 1 ponto-base, a 4,439%.