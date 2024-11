Dólar sobe ante o real à medida que investidores seguem apostando em "Trump trade"

Em mercados emergentes, o mal-estar em relação à economia da China também tem prejudicado o apetite por risco, uma vez que o país enfrenta uma crise no setor imobiliário e uma demanda interna fraca, com anúncios recentes de medidas de estímulo decepcionando os investidores.

A escolha do senador Marco Rubio como secretário de Estado do novo governo Trump prejudicou ainda mais à visão em relação à China, uma vez que o parlamentar da Flórida é visto como defensor de uma política externa agressiva para o gigante asiático.

O dólar avançava ante o peso mexicano e o rand sul-africano.

No cenário doméstico, o mercado segue na espera do anúncio de medidas fiscais pelo governo, que busca garantir a sustentação do arcabouço fiscal no longo prazo e afastar as dúvidas dos investidores sobre seu compromisso com o equilíbrio das contas públicas.

Na quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o pacote fiscal será "expressivo", mas disse não saber se há tempo hábil para o governo anunciar as medidas ainda nesta semana.

O nervosismo do mercado com a demora do anúncio, uma vez que a promessa do governo era divulgar as medidas após o segundo turno das eleições municipais, refletia na curva de juros brasileira, onde as taxas de DI estavam em alta.