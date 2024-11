Emprego na zona do euro aumenta, PIB cresce em linha com esperado

FRANKFURT (Reuters) - O emprego na zona do euro aumentou um pouco mais do que o esperado no terceiro trimestre e a economia se expandiu em um ritmo moderado, mantendo vivas as expectativas de um pouso suave após mais de um ano de quase estagnação, mostraram novos dados nesta quinta-feira.

O nível de emprego na zona do euro cresceu 0,2% no trimestre, duas vezes acima do previsto em uma pesquisa da Reuters com economistas, elevando a taxa de crescimento para 1,0% na base anual.

Embora o crescimento do emprego continue relativamente fraco, os números ainda podem aliviar os temores de que uma desaceleração no mercado de trabalho possa arrastar o bloco para a recessão, especialmente devido à fraca demanda externa e ao fraco desempenho da indústria.