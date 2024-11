Estoques empresariais dos EUA aumentam menos do que o esperado em setembro

Os estoques do varejo aumentaram 0,9% em setembro, dado revisado ligeiramente para cima em relação ao 0,8% estimado em um relatório preliminar publicado no mês passado. Eles aumentaram 0,8% em agosto.

Os estoques de veículos automotores aceleraram 2,1%, conforme informado anteriormente, após alta de 1,2% em agosto.

Os estoques do varejo, excluindo veículos automotores, que entram no cálculo do PIB, aumentaram 0,2%, em vez de 0,1%, conforme informado no mês passado. Eles aumentaram 0,6% em agosto.

Os estoques do atacado caíram 0,2% em setembro, assim como os estoques dos fabricantes.

As vendas comerciais aumentaram 0,3% em setembro, depois de terem caído 0,2% em agosto. No ritmo de vendas de setembro, levaria 1,38 mês para as empresas esvaziarem as prateleiras, sem alteração em relação a agosto.

