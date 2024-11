Galípolo diz que eleição de Trump reduziu previsão de cortes de juros nos EUA

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta sexta-feira que a eleição de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos reduziu a perspectiva de cortes sucessivos na taxa de juros naquela economia.

Falando em evento do Projeto Cria G20, no Rio de Janeiro, Galípolo disse que se antes da eleição de Trump havia a expectativa de seis cortes na taxa do Federal Reserve, a previsão agora é que ocorram no máximo duas reduções.

Galípolo, que assumirá o comando da instituição no ano que vem, destacou que promessas do presidente eleito, como fechamento da economia norte americana e combate à imigração, estão sendo acompanhadas e precificadas pelos mercados -- no que vem sendo chamado de "Trump trade".