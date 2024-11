Lula recebe chefes de Estado às margens da Cúpula do G20

Entre as reuniões bilaterais há um almoço com o presidente norte-americano, Joe Biden, na terça-feira, depois do encerramento do segundo dia de plenárias do G20. O presidente havia planejado inicialmente acompanhar Biden em visita a Manaus que o norte-americano fará no domingo, mas a dificuldade de compatibilizar as agendas e os vários pedidos de bilaterais ao presidente brasileiro impediram a viagem.

Já para o presidente da China, Xi Jinping, foi reservado o dia 20, em Brasília, para uma visita oficial.

Lula ainda receberá o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, entre outros.

De acordo com uma fonte, ainda há tentativas de incluir outros nomes da agenda do presidente.

Lula, que chegou ao Rio na quinta-feira, fará as reuniões ao longo do sábado, domingo e na terça-feira, depois do encerramento da cúpula. Os encontros devem acontecer no hotel onde Lula está hospedado e no Forte de Copacabana.