Produção industrial da China em outubro cresce 5,3% e fica abaixo do esperado

PEQUIM (Reuters) - A produção industrial da China em outubro cresceu 5,3% em relação ao ano anterior, desacelerando em relação ao ritmo de 5,4% registrado em setembro, refletindo a preocupação com os problemas de confiança e demanda enfrentados por uma economia lenta e mantendo vivos os apelos do mercado por um estímulo ainda maior.

Os dados divulgados nesta sexta-feira pela agência nacional de estatísticas não atenderam às expectativas de um aumento de 5,6%, segundo pesquisa da Reuters com 43 analistas.

As vendas no varejo, um indicador do consumo, cresceram 4,8% em outubro, acima do aumento de 3,2% em setembro. Os analistas haviam previsto que as vendas no varejo cresceriam 3,8%.