Unilever reduz quase pela metade cortes de pessoal

Por Richa Naidu

LONDRES (Reuters) - A Unilever está cortando cerca de 1.500 empregos a menos na Europa do que o inicialmente previsto e contratando cerca de 1.000 funcionários para a divisão de sorvetes que será em breve desmembrada do restante do grupo, disse à Reuters o chefe da entidade sindical vinculada à companhia.

A empresa britânica vem tentando simplificar seus negócios no último ano sob o comando do presidente-executivo, Hein Schumacher.