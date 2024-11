Lula defende que sociedade civil cobre implementação de propostas do G20 Social

Por Patricia Vilas Boas e Rodrigo Viga Gaier

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu neste sábado que a sociedade civil cobre das autoridades a implementação das propostas apresentadas pelo G20 Social, que incluem medidas para o combate à fome e às mudanças climáticas, que serão entregues a líderes do G20 durante a cúpula no Rio de Janeiro.

"Esse fórum social do G20, ele não pode parar aqui. Vocês não estão fazendo o encerramento do fórum social, vocês estão fazendo a abertura de uma luta que vocês vão ter que dar sequência durante 365 dias por ano", disse Lula em sessão de encerramento do G20 Social.