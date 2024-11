Carro a serviço do G20 é roubado na Baixada Fluminense e recuperado horas depois

O veículo alvo do roubo divulgado neste domingo foi encontrado no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio.

"Segundo o motorista, o veículo particular, alugado em uma locadora, foi roubado quando ele retornava para sua casa, no município de São João de Meriti. O motorista informou que o automóvel prestava serviço para um integrante da comitiva do governo federal. O carro foi recuperado por policiais civis e militares no Complexo do Chapadão", informou a Polícia Civil.

A polícia realiza diligências para identificar os autores da ação criminosa.

O incidente ocorreu apesar da decretação pelo governo federal, na quinta-feira, da Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que confere poderes às Forças Armadas para atuar na segurança pública.

O Rio de Janeiro entrou em estado de segurança máxima para receber as atividades relacionadas ao G20, com pelo menos 26 mil agentes de segurança nas ruas.