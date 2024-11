Dólar tem leve baixa ante o real com mercado à espera de pacote fiscal

Nesta sessão, investidores demonstravam cautela antes de eventos econômicos esperados para esta semana, particularmente o anúncio de medidas de contenção de gastos pelo Executivo, que busca garantir a sustentação do arcabouço fiscal no longo prazo.

A demora pelo anúncio, uma vez que o governo prometeu divulgar as medidas após o segundo turno das eleições municipais, tem gerado estresse no mercado e pressão sobre os ativos brasileiros, mantendo o dólar acima do patamar de 5,75 reais.

Em entrevista à Times Brasil/CNBC divulgada no domingo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o pacote está praticamente fechado e será anunciado em breve, com pendência apenas da respostas do Ministério da Defesa.

"O pacote está fechado com o presidente (Luiz Inácio Lula da Silva). Nós vamos anunciar brevemente, por que está faltando a resposta de um ministério... o Ministério da Defesa", disse Haddad. "Tivemos boas reuniões com o ministro (José Múcio) e os comandantes das Forças."

Mais cedo, analistas consultados pelo Banco Central subiram novamente sua projeção para o nível da Selic no próximo ano no Focus, elevando também as previsões para as cotações do dólar.

O levantamento mostrou que a mediana das expectativas para a taxa básica de juros ao fim do próximo ano agora é de 12,00%, de 11,50% na semana anterior. Para 2024, a projeção para a Selic, atualmente em 11,25%, manteve-se em 11,75%.