Enel está comprometida em manter concessões no Brasil, diz CEO

A Enel está comprometida em investir para manter suas concessões de distribuição de energia no Brasil e no Chile, disse nesta segunda-feira o CEO do grupo italiano, Flavio Cattaneo.

Ao anunciar a estratégia atualizada da companhia até 2027, Cattaneo afirmou que será apresentado um plano de investimentos no Brasil visando obter a renovação da concessão em São Paulo, onde um grande evento climático interrompeu o fornecimento de energia por dias no início de outubro, gerando críticas da população e políticos em meio às eleições locais.

"Os eventos climáticos tornaram-se mais frequentes e graves... Há necessidade de investir rapidamente nas redes. Estamos prontos para fazer isso com o objetivo de obter a renovação da concessão", disse Cattaneo.