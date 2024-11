Ibovespa fecha estável com cautela à espera de pacote fiscal

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou praticamente estável nesta segunda-feira, com cautela de investidores que aguardam o anúncio pelo governo federal de um pacote de medidas para contenção de gastos, esperado para após a Cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com variação positiva de 0,06%, a 127.866,53 pontos, segundo dados preliminares, após marcar 128.277,27 na máxima e 127.226,37 na mínima.

O volume financeiro no pregão somava 20,78 bilhões de reais antes dos ajustes finais, no início de uma semana com menos dias úteis no Brasil devido a feriado na quarta-feira.