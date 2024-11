Ibovespa hesita na abertura em semana com G20 e expectativa por pacote fiscal

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria perto da estabilidade nesta segunda-feira, em semana marcada por expectativa do mercado pela divulgação de novas medidas fiscais do governo e reunião de líderes do Grupo das 20 principais economias no país.

Às 10h06, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação negativa de 0,02%, a 127.772,42 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de dezembro, cedia 0,09%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)