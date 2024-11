Mercado acionário europeu tem queda sob peso das ações do setor imobiliário

As ações imobiliárias sensíveis aos juros lideraram as quedas setoriais nesta segunda-feira, enquanto as ações europeias de tecnologia caíram 0,4% antes dos resultados trimestrais da Nvidia na quarta-feira.

As ações do setor de energia ganharam 0,8%, juntamente com os preços do petróleo, que saltaram mais de 2% com a notícia de que a produção no campo petrolífero norueguês Johan Sverdrup foi interrompida, ampliando os ganhos anteriores decorrentes da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

O setor de recursos básicos teve o melhor desempenho, com ganho de 0,6%, já que os preços do cobre subiram.

"Hoje foi um dia um pouco monótono. Não houve nenhum catalisador novo para impulsionar. Os mercados estão naquele clima de esperar para ver, estão meio que se consolidando após a liquidação da semana passada", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado do City Index.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,57%, a 8.109,32 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,11%, a 19.189,19 pontos.