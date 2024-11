Venezuela corre risco de aceleração da inflação com depreciação da moeda

"Durante nove meses, a depreciação da moeda foi zero, enquanto a inflação estava subindo, o que expôs problemas no esquema de câmbio", disse o professor de economia e consultor Daniel Cadenas, que acrescentou que o mercado depende da renda do petróleo. "Para que o sistema funcione, é necessário que haja uma fonte crescente de moedas e isso não é possível."

O governo havia previsto internamente que a inflação fecharia o ano em 30%, disseram duas fontes com conhecimento da projeção, mas a depreciação poderia aumentar o número e os analistas locais estimaram a inflação entre 35% e 40%.

"Houve um ajuste necessário na taxa de câmbio que terá um impacto sobre a inflação", disse Asdrubal Oliveros, diretor do think tank local Ecoanalitica. "O governo entendeu que precisa desvalorizar."

A vice-presidente Delcy Rodriguez disse em um evento com empresários no mês passado que deve haver uma "reflexão" sobre o uso de moeda estrangeira.

"Todos nós devemos nos preocupar com a forma como as moedas são usadas nas importações", disse ela. "Precisamos cuidar do câmbio porque este é um país bloqueado e não pode haver moeda barata para o xampu."

Os comentários de Rodriguez são os únicos feitos sobre o assunto pelo governo desde o início da desvalorização. Nem o banco central, nem os ministérios das Comunicações ou das Finanças responderam aos pedidos de comentários.