Dólar sobe ante real após escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia

Às 17h09, o dólar para dezembro -- o mais líquido atualmente no Brasil -- subia 0,35%, aos 5,7760 reais.

No exterior, o ataque da Ucrânia ao território da Rússia com mísseis norte-americanos -- o primeiro do atual conflito -- elevou as tensões no leste europeu.

Já a Rússia emitiu um sinal de alerta aos Estados Unidos ao alterar suas regras para um ataque nuclear, apenas alguns dias depois que o governo do presidente Joe Biden supostamente permitiu que a Ucrânia dispare mísseis norte-americanos no território russo. A doutrina atualizada descreve as ameaças que fariam com que a Rússia, maior potência nuclear do mundo, usasse estas armas.

Em reação às notícias os investidores foram em busca de ativos de segurança, como títulos norte-americanos e o dólar, em detrimento das moedas de países emergentes como o real.

Após atingir a cotação mínima de 5,7453 reais (-0,05%) às 9h27, ainda na primeira meia hora de negócios, o dólar à vista marcou a máxima de 5,7987 reais (+0,88%) às 10h25.

“Este novo protocolo nuclear da Rússia mexeu com o mercado”, pontuou durante a tarde o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik. “E como é véspera de feriado, muitos agentes também se protegem (na moeda norte-americana), ainda mais porque ainda esperam pela divulgação do pacote fiscal do governo”, acrescentou.