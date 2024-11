Ibovespa opera estável com mercado atento a tensões geopolíticas

- VALE ON tinha variação positiva de 0,05%, devolvendo as perdas registradas mais cedo, em mais um dia de avanço dos contratos futuros do minério de ferro na Ásia. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações da manhã com alta de 3,05%, a 776 iuanes (107,17 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN tinha decréscimo de 0,03%, em pregão volátil para os preços do petróleo no exterior. O barril do Brent, usado como referência pela companhia, recuava 0,23%, a 73,13 dólares, após oscilar próximo da estabilidade.

- COPEL PNB subia 0,53%, após sua subsidiária Copel Geração e Transmissão informar na noite de segunda-feira que assinou a renovação de contratos de concessão das hidrelétricas Foz do Areia, Segredo e Salto Caxias, por 30 anos por um valor total de 4,1 bilhões de reais.

- SABESP ON ganhava 1,24%, tendo como pano de fundo a contratação de financiamento de 1,06 bilhão de reais junto à International Finance Corporation (IFC), do Banco Mundial, para programas de infraestrutura de saneamento básico.

- TAESA UNIT avançava 0,18%. A companhia elétrica anunciou na véspera que obteve junto ao Ibama todas as licenças de instalação de projeto de linha de transmissão Açailândia-Dom Eliseu II, entre o Maranhão e o Pará, permitindo o início das obras. O projeto envolve investimento de 1,12 bilhão de reais e tem extensão de cerca de 280 quilômetros.

- BRADESCO PN e ITAÚ UNIBANCO PN tinham altas de 0,44% e 0,41%, respectivamente. Ainda no setor, BANCO DO BRASIL ON subia 0,12% e SANTANDER BRASIL UNIT perdia 0,67%.