Ibovespa sobe apoiado em Itaú, mas Petrobras limita ganhos

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 0,9%, entre os principais suportes positivos para o Ibovespa, após quatro pregões consecutivos de queda, enquanto BRADESCO PN e BANCO DO BRASIL ON fecharam com altas de 0,73% e 0,54%, respectivamente. Na contramão, SANTANDER BRASIL UNIT encerrou com variação negativa de 0,04%.

- SABESP ON ganhou 2,23%, também entre as maiores contribuições positivas sobre o índice, tendo como pano de fundo a contratação de financiamento de 1,06 bilhão de reais junto à International Finance Corporation (IFC), do Banco Mundial, para programas de infraestrutura de saneamento básico.

- PETROBRAS PN recuou 1,05%, após pregão volátil para o mercado internacional de petróleo, com o barril do Brent, usado como referência pela companhia, encerrando praticamente estável, em 73,31 dólares.

- VALE ON subiu 0,23%, na segunda sessão de alta, em mais um dia de avanço dos contratos futuros do minério de ferro na Ásia. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações da manhã com alta de 3,05%, a 776 iuanes (107,17 dólares) a tonelada.

- EMBRAER ON caiu 2,19%, com analistas do UBS BB cortando a recomendação das ações de "neutra" para "venda" e indicando que 2025 "pode desapontar investidores", embora tenham elevado o preço-alvo do papel de 29 para 32 dólares.

- BRF ON avançou 3,74%, com analistas do Itaú BBA trazendo um quadro positivo para "players" de proteína, em relatório de 18 de novembro. A possibilidade de abertura de mercado da China para receber miúdos de bovinos e suínos do Brasil também apoiou os papéis da companhia, segundo o analista Régis Chinchila, da Terra Investimentos. O ministro da Agricultura brasileiro, Carlos Fávaro, disse na véspera que o governo tem uma "nova lista" de habilitações de frigoríficos para exportar à China, sem especificar um prazo para o anúncio. No setor, MARFRIG ON subiu 1,79% e MINERVA ON valorizou-se 0,54%.