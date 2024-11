Petróleo tem leve alta com sinais de escalada da guerra Rússia-Ucrânia

Os futuros do petróleo Brent subiram 0,01 dólar a 73,31 dólares por barril. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos subiram 0,3%, ou 0,23 dólar, a 69,39 dólares o barril.

Pela primeira vez, a Ucrânia usou mísseis ATACMS dos EUA para atingir território russo nesta terça-feira, disse Moscou. O ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov descreveu o ataque como uma escalada ocidental. O presidente russo Vladimir Putin reduziu o limite para um possível ataque nuclear.

Os investidores estão cautelosos, disse Toshitaka Tazawa, analista da Fujitomi Securities, "avaliando a direção da guerra entre Rússia e Ucrânia após a escalada do fim de semana".

Limitando a ascensão do petróleo, a Equinor retomou a produção parcial do campo Johan Sverdrup no Mar do Norte, o maior campo petrolífero da Europa Ocidental, um dia após uma queda de energia ter contribuído para um aumento de 3% nos preços de referência do petróleo.

