XP tem lucro recorde de R$1,19 bi no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A plataforma de investimentos XP anunciou nesta terça-feira que manteve no terceiro trimestre o desempenho recorde do período passado, com um lucro líquido de 1,19 bilhão de reais entre julho e o final de setembro, crescimento de 9% sobre o resultado obtido nos mesmos meses do ano passado.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de 1,22 bilhão de reais para a XP no terceiro trimestre, segundo dados compilados pela LSEG.

A receita líquida do grupo somou 4,32 bilhões de reais, 5% acima do faturamento de um ano antes e ante expectativa média do mercado, segundo a LSEG, de 4,36 bilhões.