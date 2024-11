Comércio estima vendas estáveis na Black Friday ante 2023, diz CNC

Este ano, os segmentos de eletroeletrônicos e utilidades domésticas e de móveis e eletrodomésticos devem liderar as compras no varejo brasileiro, representando quase metade (46%) da movimentação financeira prevista na data.

De acordo com o levantamento da entidade, os produtos com maior potencial de desconto na data incluem ventiladores, relógios inteligentes e peças de vestuário feminino. O período de coleta dos preços considera as duas semanas anteriores ao dia da Black Friday.

Mas o período de vendas deve encontrar dois obstáculos, segundo a confederação: a desvalorização do real em relação ao dólar norte-americano, que pressiona as importações, e o encarecimento do crédito em meio aos juros elevados no Brasil, que apresenta tendência de aceleração devido ao aperto monetário do Banco Central para combater a inflação.

"Apesar desses fatores, há indícios de que o varejo tem apostado na expansão das vendas de produtos importados neste fim de ano ao efetuar um volume de importação de bens de consumo duráveis e semiduráveis 22% maior que no mesmo período do ano passado", ponderou a CNC, citando dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).