Ibovespa cai pressionado por Vale enquanto mercado aguarda pacote fiscal

- VALE ON caía 0,61%, na contramão do avanço nos futuros de minério de ferro na Ásia, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,39%, a 777,50 iuanes (107,38 dólares) a tonelada.

- ITAÚ UNIBANCO PN perdia 1,07%, também entre as principais contribuições de baixa para o Ibovespa, em dia negativo para bancos, com BRADESCO PN caindo 0,8%, BANCO DO BRASIL ON recuando 0,7% e SANTANDER BRASIL UNIT desvalorizando-se 1,26%.

- PETROBRAS PN operava perto da estabilidade, apesar de alta nos preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril de Brent, referência para a estatal, subia 1,59%, a 73,97 dólares.

- GERDAU PN caía 0,87%. A siderúrgica anunciou mais cedo acordo para comprar as participações de Sumitomo Corporation (39,53%) e The Japan Steel Works (1,74%) na Gerdau Summit em uma operação de cerca de 32,6 milhões de dólares, passando a deter 100% do capital social da companhia.

- BRF ON recuava 0,25%, após ser destaque de alta no pregão de terça-feira. A companhia, uma das maiores empresa de alimentos do mundo, anunciou na véspera -- feriado no Brasil -- a aquisição de uma fábrica de processados na província de Henan, na China, na qual investirá cerca de 460 milhões de reais para fincar posição como produtora no gigante asiático. A previsão é que a nova unidade produtiva esteja operando sob a gestão da BRF ainda no primeiro trimestre de 2025.

- WEG ON perdia 0,98%, tendo como pano de fundo anúncio de investimento de cerca de 62 milhões de dólares na expansão da capacidade produtiva em seu parque fabril localizado em Rugao, na China. O plano também inclui a construção de um prédio de 30 mil metros quadrados com capacidade para fabricação de motores de alta tensão, com a conclusão desta etapa prevista para 2026.