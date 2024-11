Ibovespa fecha em queda com ceticismo do mercado sobre pacote fiscal

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, pós-feriado nacional, pressionado pela performance negativa de grandes bancos e em meio ao ceticismo em relação ao pacote de corte de gastos prometido pelo governo, mas ainda não apresentado.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,79%, a 127.182,62 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 128.196,63 pontos na máxima e 126.593,85 pontos na mínima do dia, menor patamar intradiário desde 7 de agosto.

O volume financeiro somava 20 bilhões de reais antes dos ajustes finais.