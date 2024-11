Dólar ronda estabilidade na abertura e caminha para ganho semanal com aversão ao risco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar rondava a estabilidade frente ao real nas primeiras negociações desta sexta-feira, a caminho de um ganho semanal, à medida que investidores voltavam a demonstrar aversão ao risco em meio à escalada das tensões entre Ucrânia e Rússia, com parte do foco ainda na espera por medidas fiscais no Brasil.

Às 9h05, o dólar à vista caía 0,07%, a 5,8078 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,21%, a 5,810 reais.

Na quinta-feira, o dólar à vista fechou o dia com avanço de 0,76%, cotado a 5,8117 reais.