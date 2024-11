Membro do BCE diz que impacto de medidas de Trump sobre inflação da zona do euro pode ser limitado

PARIS (Reuters) - As medidas econômicas do novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos podem ter um efeito "relativamente limitado" sobre a inflação da zona do euro, mas um impacto mais perceptível sobre as taxas de juros de longo prazo, disse o membro do Banco Central Europeu François Villeroy de Galhau nesta terça-feira.

Villeroy, que também é presidente do banco central francês, disse que os planos do presidente eleito dos EUA de aumentar tarifas e cortar impostos elevaram os riscos para a economia mundial, potencialmente acelerando a inflação norte-americana e afetando o crescimento no exterior.

"O efeito sobre a inflação pode ser relativamente limitado na Europa, no entanto, as taxas de juros de longo prazo definidas pelo mercado têm uma certa tendência a atravessar o Atlântico", disse Villeroy em uma conferência de investidores em Paris.