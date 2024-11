Premiê do Japão pede que Biden aprove acordo entre Nippon Steel e US Steel, dizem fontes

O prazo para a análise do CFIUS termina no próximo mês, antes da posse do presidente eleito, Donald Trump - que tem prometido bloquear o acordo - em 20 de janeiro. O CFIUS pode aprovar o acordo, possivelmente com medidas para tratar de questões de segurança nacional, ou recomendar que o presidente o bloqueie. Ele também pode estender a análise.

"O Japão é o maior investidor nos EUA, com seus investimentos apresentando uma tendência constante de crescimento. A continuidade dessa tendência de aumento dos investimentos japoneses nos EUA beneficia nossos dois países, mostrando a solidez da aliança Japão-EUA para o mundo", disse Ishiba na carta, de acordo com uma cópia vista pela Reuters.

As fontes confirmaram que a carta foi enviada a Biden em 20 de novembro.

"Sob sua Presidência, essa aliança tem alcançado uma força sem precedentes. Pedimos respeitosamente que o governo dos EUA aprove a aquisição planejada pela Nippon Steel para não lançar uma sombra sobre as conquistas que você tem acumulado nos últimos quatro anos", disse a carta.

A embaixada dos EUA no Japão não quis comentar. O gabinete de Ishiba encaminhou as perguntas ao Ministério das Relações Exteriores, que não se manifestou imediatamente. A Nippon Steel se recusou a comentar e a U.S. Steel não respondeu imediatamente a um pedido de comentário fora do horário comercial dos EUA.

A abordagem direta de Ishiba parece marcar uma mudança na postura do governo japonês em relação ao acordo, que se tornou uma questão política antes da eleição presidencial dos EUA.