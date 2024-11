Trump não vai isentar petróleo de novas tarifas de importação, dizem fontes

As indústrias petrolíferas dos EUA e do Canadá estavam otimistas de que os amplos planos protecionistas de Trump poupariam as importações de petróleo, porque muitas refinarias norte-americanas dependem dos dois países e têm equipamentos projetados para processar seus tipos de óleo.

Duas fontes familiarizadas com os planos de Trump disseram que o petróleo não seria isento do plano. Elas pediram anonimato devido à sensibilidade do assunto.

Enquanto isso, os principais grupos comerciais de petróleo da América diziam que impor tarifas seria um erro -- expondo um raro momento de discórdia entre a indústria e Trump.

Os EUA importaram cerca de 5,2 milhões de barris de petróleo bruto e produtos petrolíferos por dia (bpd) do Canadá e do México em 2024. Mais de 4 milhões desse total vieram do Canadá, conforme dados do braço estatístico do governo dos EUA.

(Reportagem de Jarrett Renshaw; reportagem adicional de Timothy Gardner em Pittsburgh e Arathy Somasekhar em Houston; texto de Richard Valdmanis)