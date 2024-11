Ações da China e de Hong Kong se recuperam com queda menor dos lucros industriais e novas apostas de estímulo

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,53%, maior ganho percentual diário em quase três semanas depois de chegar à mínima de cinco semanas, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,74%.

O setor de defesa subiu 3,5% e o de tecnologia saltou 3,4%, com a fabricante de chips Cambricon Technologies ultrapassando o limite de 10%, atingindo um pico recorde.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,32%, seu maior ganho em um dia em mais de um mês, depois de atingir brevemente uma mínima de dois meses durante a sessão.

Os operadores agora estão aguardando mais ações de Pequim para compensar os possíveis riscos tarifários depois de digerirem a notícia de que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, prometeu impor novas tarifas sobre os produtos chineses.

"Com a potencial ameaça de aumento das tarifas em 2025, é provável que as autoridades da China apresentem novos pacotes de estímulo para combater a pressão de queda no crescimento econômico decorrente da fraqueza cíclica interna e do aumento da incerteza externa", disse Vis Nayar, diretor de investimentos da Eastspring Investments.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,80%, a 38.134 pontos.