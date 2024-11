Ações de tecnologia derrubam S&P 500 e Nasdaq após dados de inflação

Os traders ainda veem chance de 66% de que o Fed reduza os custos de empréstimos em 25 pontos-base em sua reunião de dezembro, de acordo com o FedWatch da CME.

Às 12h15 (horário de Brasília), o Dow Jones Industrial Average subia 0,23%, para 44.964,85 pontos, o S&P 500 perdia 0,21%, para 6.009,01 pontos, e o Nasdaq Composite recuava 0,66%, para 19.048,39 pontos.

A maioria das megacaps caía, com Nvidia em queda de 2,5%, enquanto Microsoft recuava 0,6%. As perdas nessas ações levavam o setor de Tecnologia da Informação a cair 1,1%, conforme os rendimentos dos títulos do Tesouro de prazos mais curtos recuperavam algumas perdas após os dados do PCE.

A Dell e a HP, que caíram 10,5% e 10,1%, respectivamente, depois de previsões trimestrais pessimistas, ampliavam as quedas e eram as maiores perdedoras do índice de referência.

O índice Russell 2000 subia 0,7%, enquanto o índice Dow de blue-chips era impulsionado por ganhos em ações financeiras e de saúde.

Dados divulgados no início do dia mostraram que a economia dos EUA cresceu em um ritmo sólido no terceiro trimestre, enquanto os pedidos semanais de auxílio-desemprego caíram novamente na semana passada, mantendo a porta aberta para outro corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em dezembro.