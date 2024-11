CCJ da Câmara aprova constitucionalidade de PEC que pode proibir todo tipo de aborto no país

BRASÍLIA (Reuters) - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a admissibilidade de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que, se promulgada pelo Congresso, deve resultar na proibição de qualquer tipo de aborto no Brasil.

De autoria do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (MDB-RJ), a PEC altera o artigo 5º da Constituição para determinar que a inviolabilidade do direito à vida se aplica desde a concepção. Com isso, as atuais previsões legais em que é permitido à mulher interromper uma gestação -- casos de anencefalia fetal, gravidez resultante de estupro e risco à vida da mãe -- seriam revogadas.

"Defende-se, na fundamentação da proposição, que a vida se inicia na concepção, e não no nascimento com vida, razão pela qual a discussão acerca da inviolabilidade do direito à vida