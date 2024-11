Haddad anunciará isenção de IR para quem ganha até R$5 mil, diz O Globo

De acordo com o Globo, a elevação da faixa de isenção do imposto de renda é vista dentro do governo como uma iniciativa de grande alcance popular e "pode ser uma forma de atenuar o desgaste que pode ser causado pela trava que será imposta ao reajuste do salário mínimo que entrará no pacote de corte de gastos".

(Por Camila Moreira, em São Paulo)