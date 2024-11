Mais países da UE querem combater multas a montadoras por emissões de CO2

"Tais penalidades limitariam severamente a capacidade da indústria de reinvestir em inovação e desenvolvimento, prejudicando assim a competitividade da Europa no cenário global."

Alguns desses países também estão se opondo ao chamado Acordo Verde do bloco para combater as mudanças climáticas e reduzir a poluição. Os limites mais rígidos no próximo ano são um passo em direção aos planos de proibir as vendas de novos veículos a combustão em 2035.

O setor automotivo é uma parte importante das economias da Europa Central, contribuindo com cerca de 9% do PIB na República Tcheca, por exemplo.

(Por Anna Wlodarczak-Semczuk)