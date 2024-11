Wall Street cai após dados de inflação dos EUA; ações de tecnologia pressionam Nasdaq

Por Saeed Azhar e Johann M Cherian e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em baixa nesta quarta-feira, com o índice de tecnologia Nasdaq liderando as quedas, conforme as ações de tecnologia caíram na véspera do feriado do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos mediante preocupações de que o Federal Reserve pode ser cauteloso em relação a cortes nos juros, após dados teimosamente fortes sobre a inflação dos EUA.

Dados mostraram que os gastos dos consumidores norte-americanos aumentaram de forma sólida em outubro, uma indicação de que a economia dos EUA manteve seu forte ritmo de crescimento, mas o progresso na redução da inflação parece ter estagnado.