Amazon desenvolve modelo de IA de vídeo, diz site

(Reuters) - A Amazon desenvolveu uma nova inteligência artificial generativa que pode processar imagens e vídeos, além de texto, tornando-a menos dependente da startup Anthropic, informou o The Information na quarta-feira.

O desenvolvimento do novo modelo de IA ajudará a Amazon a reduzir dependência do chatbot Claude da Anthropic, uma oferta popular na Amazon Web Services (AWS), afirma o site, que citou duas fontes com conhecimento do assunto.

O novo modelo de linguagem grande (LLM) de codinome Olympus será capaz de entender cenas em imagens e vídeos e ajudar os clientes da Amazon a procurarem cenas específicas, como um arremesso de basquete certeiro, usando instruções de texto simples, segundo o site.