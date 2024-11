CEO da Ecorodovias diz que oferta por "Nova Raposo" não pressionará muito dívida do grupo

"É um ativo que gera muito caixa, então é muito financiável, não vai pressionar muito a dívida do grupo Ecorodovias", afirmou Guidotti em coletiva de imprensa após o certame, que contou ainda com a participação de CCR, EPR e Via Appia.

O lote Nova Raposo inclui algumas das principais vias de acesso à região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital e os municípios de Araçariguama, Barueri, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Santana de Parnaíba, Itapecerica da Serra e Embu das Artes. A concessão abrange os trechos urbanos das rodovias Castello Branco e Raposo Tavares.

O CEO destacou que o ciclo de obras na concessão, que prevê investimentos de cerca de 8 bilhões de reais ao longo do contrato, será mais intenso nos anos de 2028, 2029 e 2030, momento em que o ciclo de obras previstas da Ecorodovias já começará a "arrefecer".

"Então acho é um perfil que se encaixa bastante com o perfil do capex da Ecorodovias", afirmou o executivo. O projeto prevê obras de aumento de capacidade e melhorias do sistema rodoviário, incluindo faixas adicionais, duplicações, vias marginais e ciclovias, entre outras.

Guidotti acrescentou que a agenda de leilões pela frente é extensa e que a empresa vai continuar sendo seletiva "como foi nos últimos dois anos". "A gente vai aguardar outra nova oportunidade, da mesma qualidade desse ativo", afirmou.

Questionado sobre a reação do mercado em relação ao resultado do leilão, o executivo relembrou o arremate pela empresa das rodovias do Lote Noroeste. "Foi a mesma reação do mercado, e é um ativo que está indo muito bem, performando muito bem", disse.