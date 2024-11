Presidente do BCE diz que guerra comercial "não é do interesse de ninguém", informa FT

(Reuters) - A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse ao Financial Times que uma guerra comercial ampla seria "negativa para todos" e não apenas para os alvos das tarifas do próximo governo dos Estados Unidos.

"Isso não é do interesse de ninguém, nem dos Estados Unidos, nem da Europa, nem de ninguém. Isso induziria a uma redução global do PIB", disse Lagarde em uma entrevista ao Financial Times divulgada nesta quinta-feira.

Lagarde também acrescentou que as tarifas seriam negativas para o crescimento global no longo prazo.