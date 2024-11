Brasil tem menor número de pessoas em busca de trabalho em uma década e taxa de desemprego bate mínima

O total de ocupados atingiu novo recorde, de 103,6 milhões, o que representa alta de 1,5% na comparação trimestral e de 3,4% na base anual.

Os trabalhadores com carteira assinada no setor privado somavam 39,021 milhões no trimestre até outubro, também recorde e um aumento de 1,2% sobre os três meses imediatamente anteriores.

Os que não tinham carteira aumentaram 3,7%, para 14,4 milhões, outro recorde da pesquisa, o que elevou a taxa de informalidade a 38,9% --isso equivale a 40,3 milhões de trabalhadores informais, o maior contingente da série iniciada em 2016.

"A recorrente expansão da ocupação em 2024 tem gerado esses recordes", destacou Beringuy.

Três dos dez grupamentos de atividade avaliados na PNAD Contínua do IBGE puxaram a alta da ocupação em relação ao trimestre de maio a julho. A população ocupada na indústria cresceu 2,9%, na construção houve aumento de 2,4% e o número de trabalhadores em outros serviços subiu 3,4%. Juntas, as três ganharam mais 751 mil trabalhadores no trimestre até outubro.

No período, a renda chegou a 3.255 reais, uma alta de 0,8% sobre os três meses imediatamente anteriores e de 3,9% sobre o mesmo período do ano passado.