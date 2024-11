Inflação da zona do euro acelera em novembro; núcleo dos preços repete alta anterior

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro acelerou em novembro, com seus componentes mais observados permanecendo altos, mostraram dados nesta sexta-feira, favorecendo os argumentos a favor de um corte mais cauteloso da taxa de juros pelo Banco Central Europeu no próximo mês.

A inflação ao consumidor nos 20 países que compartilham o euro atingiu 2,3% na base anual em novembro, de acordo com os dados da Eurostat, valor superior aos 2,0% registrados no mês anterior e acima da meta de 2% do BCE, mas em linha com as expectativas.

A inflação acelerou principalmente devido a um efeito de base estatística, uma vez que os valores excepcionalmente baixos do ano passado foram eliminados da série cronológica, substituídos por valores relativamente modestos, mas um pouco mais altos.