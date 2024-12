Ibovespa começa dezembro com viés negativo por cautela com fiscal e EUA

De acordo dom analistas do BB Investimentos, investidores vinham em compasso de espera em função da expectativa de anúncio de um pacote de corte de gastos e contenção de despesas, entretanto o conjunto de medidas anunciadas desencadeou um movimento forte de aversão a risco.

"Desse modo, o Ibovespa se consolida em uma tendência de baixa mais acentuada, rondando o limite inferior do canal secundário de baixa no gráfico diário e com novos suportes em torno dos 123 mil, 121 mil e 118 mil pontos", acrescentaram, conforme análise técnica semanal enviada a clientes.

"Não descartamos repiques nesse curto prazo, que podem encontrar como suporte a atratividade dos valuations das empresas, que se apresentam muito descontados com as baixas mais recentes", completaram.

Pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira endossou o cenário mais negativo para as ações brasileiras, com aumento nas previsões para o IPCA neste ano e em 2025, enquanto a estimativa para a Selic permaneceu em 11,75% para o final de 2024, mas subiu para 12,63% ao final de 2025.

Após os últimos anúncios no campo fiscal no Brasil e com a perspectiva de uma agenda mais protecionista nos EUA, "investidores permanecem pessimistas sobre a situação das contas públicas e, consequentemente, desmotivados com as ações brasileiras", ressaltaram analistas do Itaú BBA.

"Mais uma vez, simplesmente estar exposto ao Ibovespa não parece um bom negócio - é necessário fazer um trabalho diligente nos investimentos em ações, separar o joio do trigo, e investir somente no que interessa", afirmaram Victor Natal e Mathias Dabdab, do Itaú BBA, em nota a clientes.