Índice de ações da França termina estável enquanto mercado se prepara para colapso do governo

Por Joao Manuel Vicente Mauricio e Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - O principal índice de ações da França encerrou a volátil sessão desta segunda-feira estável, com investidores evitando grandes apostas e refletindo sobre as perspectivas para o futuro político do país, com o governo de três meses à beira de um colapso.

O índice de referência francês, o CAC-40, fechou quase estável, depois de cair mais de 1% mais cedo, após partidos de extrema direita e de esquerda, incluindo o Reunião Nacional de Marine Le Pen, terem dito que votariam a favor de uma moção de desconfiança contra o primeiro-ministro Michel Barnier.