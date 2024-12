Hidrelétrica Santo Antônio aumenta geração com melhora das vazões no rio Madeira

Com as "lições aprendidas" de 2023, Santo Antônio criou uma "jusante artificial" e fez um rearranjo no sistema de transmissão local para permitir que a usina continuasse não só operando em situação mais adversa, mas também fornecendo energia a Acre e Rondônia, Estados que foram priorizados em função da seca na região, disse Neto.

Operando a fio d'água (sem reservatório de acumulação), Santo Antônio integra, junto com Jirau, um importante complexo hidrelétrico do rio Madeira, que soma cerca de 7.000 MW de capacidade instalada. Com 3.568 MW, Santo Antônio é uma das maiores do país e é controlada integralmente pela Eletrobras, que também tem participação em Jirau.

Das 50 turbinas do empreendimento, apenas seis continuaram em funcionamento no pior momento da seca neste ano, entre setembro e outubro, quando as vazões do Madeira chegaram a bater a mínima de 1.987 m³/s -- muito abaixo da marca de 3.100 m³/s que forçou a paralisação em 2023.

Essas seis máquinas geraram em torno de 400 MW médios, que foram destinados ao Acre e Rondônia e corresponderam a cerca de 40% da carga desses Estados, destacou Neto.

Ele explicou que duas grandes manobras realizadas pela usina, com acompanhamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), permitiram a continuidade das operações nos últimos meses.

Aproveitando o relevo e características da barragem, Santo Antônio criou uma "jusante artificial", concentrando a geração nas turbinas da margem direita do rio.